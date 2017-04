Nainggolan aan de kant gezet na feestnacht

Rode Duivel Radja Nainggolan (28) is de ochtend na de interland België - Griekenland door de politie uit het verkeer gehaald. Meerdere bronnen bevestigen dat hij op 26 maart om 7 uur ’s ochtends op de N70 in Sint-Niklaas bijna 2 promille alcohol in het bloed had. Een misnoegde “Ninja” liet ons vanuit Italië weten “dat zijn vriend aan het stuur zat.”

“Don’t Drink and Drive.” Zo luidt de preventiecampagne van de Pro League, samen met Jupiler. Tal van Belgische topvoetballers figureerden het voorbije anderhalf jaar in tv-spots en roepen op om veilig met de auto te rijden. “Een voetballer is een maatschappelijk rolmodel. Het is dan ook aan de voetballers om een krachtige boodschap te brengen dat drinken en rijden niet samen gaan.”

Ook de Belgische voetbalbond springt na het WK in Brazilië op de kar. Wat blijkt? Het Kenniscentrum van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid heeft berekend dat het aantal ongevallen met dronken bestuurders na matchen van de Rode Duivels opvallend hoger is dan op andere dagen. En dus komen er nog meer sensibiliseringsfilmpjes waarin benadrukt wordt dat alcohol drinken en rijden niet samengaan.

Discotheek

Dat niet iedere Rode Duivel die regel ook zelf ter harte neemt, blijkt alvast na afloop van de recentste interland tegen Griekenland, gespeeld op 25 maart. Ondanks het tegenvallende gelijkspel en de vlucht maandagochtend naar Rusland voor een nieuwe wedstrijd, verkiest Radja Nainggolan de feestnacht boven nachtrust. Met zijn gehuurde Audi A1 gaat het richting Club Exo, een discotheek in Sint-Niklaas. Nainggolan, die de uitbater kent, geniet er als centrale gast van de nacht en verlaat de club in de vroege ochtend. Dat wordt ons formeel bevestigd.

Om iets over zeven halen agenten van de lokale politie van Sint-Niklaas de Audi A1 uit het verkeer. Ze zijn verbaasd als het raampje van de bestuurder open gaat. Aan het stuur zit de middenvelder die bij AS Roma de pannen van het dak speelt. De blaastest liegt niet: Nainggolan blaast zwaar positief. 0,82 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht om precies te zien. Anders gezegd: de voetballer heeft net geen twee promille alcohol in het bloed. De stervoetballer moet zijn rijbewijs inleveren en meteen 1.200 euro boete betalen. Standaardprocedure bij verkeersovertreders die in het buitenland resideren.

”Niet ik, maar vriend”

Drie onafhankelijke bronnen bevestigen de positieve blaastest. In politiekringen valt te horen dat het proces-verbaal met de nodige omzichtigheid wordt behandeld. Het gerecht weigert elke vorm van commentaar. De uitbater van Club Exo herinnert zich naar eigen zeggen dan weer niet meer dat Nainggolan zijn club heeft bezocht.

Nainggolan zelf laat vanuit Italië telefonisch weten niet opgezet te zijn met het uitlekken van het nieuws. Meer nog, volgens hem klopt er ”weinig tot niets van.” “Niet ik, maar een vriend van mij is tegengehouden. Ik zat er gewoon naast en heb niet moeten blazen”, klinkt het fel. Later tijdens het gesprek ontkent hij die zondagochtend op die plaats te zijn geweest, laat staan dat hij zijn rijbewijs tijdelijk heeft moeten inleveren. “Allemaal bullshit.”

De ochtend na die politiecontrole springt hij met de andere Duivels op het vliegtuig naar Rusland. Bondscoach Roberto Martinez laat “Ninja” opnieuw starten, ook al ligt het rokende enfant terrible niet in zijn bovenste schuif. Opnieuw volgt een gelijkspel. Nainggolan krijgt de dag nadien als quotering in deze krant een vijf op tien. “Onzichtbaar voor rust, sterker erna”, staat er.