159 dokters krijgen 20.000 euro om in gebied met artsentekort te starten

Brussel - Vorig jaar kregen 159 Vlaamse huisartsen een premie van 20.000 omdat ze zich vestigden in een gemeente met een huisartsentekort. Dat is een stijging met 60 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de renteloze leningen voor beginnende huisartsen en de tegemoetkoming in het loon van onthaal- en secretariaatsmedewerkers zitten in de lift. Het budget voor de ondersteuningsmaatregelen voor huisartsen stijgt zo to 18,6 miljoen euro.

In Vlaanderen kampen 58 procent van de gemeenten met een huisartsentekort. In Limburg is dat tekort met 64 procent van de gemeenten nog groter. Om dat probleem te bestrijden, besliste de federale overheid in 2006 om startende huisartsen te belonen als ze hun praktijk vestigen in een gemeente met een tekort. Sinds 2014 valt die materie onder Vlaams gezag en zijn er steeds meer aanvragen. Terwijl er in 2010 nog 13,5 miljoen euro werd uitgekeerd voor heel België, is dat dit jaar al 18,6 miljoen euro voor Vlaanderen alleen. Met dat bedrag wordt niet alleen de vestigingspremie betaald, maar kunnen startende huisartsen ook een renteloze lening krijgen of bestaande praktijken een financiële tegemoetkoming voor het loon van onthaal-en secretariaatsmedewerkers. Dat er meer vestigingspremies worden toegekend, betekent volgens een studie van de KU Leuven en de UGent evenwel niet dat de premie ook een gunstig effect heeft op de spreiding van huisartsen. Zo loopt het aantal gemeenten met een artsentekort nog altijd op.

