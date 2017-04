Beginnende huisartsen vragen steeds vaker vestigingspremie

Brussel -

Steeds meer startende huisartsen maken gebruik van de vestigingspremie van de Vlaamse overheid. Die 20.000 euro krijgen ze als ze een praktijk starten in gemeenten waar te weinig huisartsen zijn. Ook de renteloze leningen en terugbetalingen van secretariaatsmedewerkers zitten in de lift. “Net omdat de huisartsen belangrijk zijn in de eerstelijnszorg, moeten ze administratief en logistiek worden gesteund”, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) die de cijfers opvroeg bij minister Vandeurzen. “Dit systeem blijkt steeds beter te werken”, zegt Jans. “We bekijken nu of we dit kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld kinesisten en psychologen.”