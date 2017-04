Diyanet-jeugdkampen in Houthalen erg populair: “Vraag 3 keer groter dan het aanbod”

Houthalen-Helchteren - Volgens een van de uitgelekte rapporten van Staatsveiligheid over de Turkse staatsmoskeeën (Diyanet) in ons land, zijn ze in Houthalen het verst gevorderd met het oprichten van een middelbare school die voorbereidt op een imamopleiding. Die school is er nog niet, maar Diyanet houdt wel jeugdkampen op de plek waar die zou komen. “We vangen hier zo’n 450 kinderen per jaar op, maar de vraag is drie keer groter”, zegt Musa Gündogdu.

‘Opleidingsinstituut’, staat er in drie talen (Turks, Frans en Nederlands) aan de voorkant van het vroegere Bergske in de Bergstraat in Meulenberg. Vroeger was dit ook al een internaat, Diyanet ...