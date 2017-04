José Naranjo als "toerist" met KRC Genk naar ex-club

Tot Nieuwjaar voetbalde hij in het Estadio Balaidos, de thuishaven van Celta de Vigo. Of liever, keek hij vanuit de dug-out of de tribune toe hoe zijn medemaats het er vanaf brachten. Coach Eduardo Berizzo had het niet zo op hem begrepen. In de Primera Division kwam José Naranjo helemaal niet aan de bak. Wel in de Europa League, tegen Panathinaikos en Standard. Die twee duels breken de 22-jarige spits nu zuur op. Hij mag Europees niet aantreden met Genk en vliegt dus als ‘toerist’ mee naar Galicië. “Ik zal er alles aan doen om de ploeg op mijn manier te helpen.”