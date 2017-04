Schietpartij op basisschool in VS: twee volwassenen dood, twee studenten gewond

Bij een schietpartij op een basisschool in het Amerikaanse San Bernardino zijn maandagochtend (plaatselijke tijd) twee doden en twee gewonden gevallen. Dat meldt de politie, die het heeft over een poging tot moord/zelfmoord. De twee dodelijke slachtoffers zouden volwassenen zijn, de twee gewonden studenten, meldt de politiechef.

“Ook de verdachte is mogelijk gewond”, verklaarde politiechef Jarrod Burguan. Volgens Fox News-reporter Gigi Graciette zouden de twee dodelijke slachtoffers een leraar en de dader zijn. "De twee gewonden zijn kinderen die in allerijl naar het ziekenhuis werden gebracht." Over hun toestand is voorlopig nog niets bekend. "Het gevaar is geneutraliseerd", meldt Burguan nog.

“We geloven dat het hier om een poging tot moord/zelfmoord gaat”, verklaarde de politiechef. “De schietpartij gebeurde rond 10.30 uur in een klaslokaal in de North Park-basisschool in San Bernardino.” De ordediensten zijn massaal ter plaatse. De omgeving werd afgezet. Ouders kunnen hun kinderen gaan ophalen in de buurt van de school. "Mogelijk lag een familiaal geschil aan de basis", zegt Maria Garcia, de woordvoerster van het schooldistrict.

Massive law enforcement response to North Park Elementary in San Bernardino after someone opened fire. Pics Southern California News Group pic.twitter.com/YJe8oKOVrV — Gigi Graciette (@GigiGraciette) 10 april 2017

San Bernardino zag de voorbije jaren een sterke stijging in geweldsmisdrijven. In 2016 waren er 62 moorden, ofwel 41 procent meer dan het jaar ervoor. 2016 was het dodelijkste jaar in de stad sinds 1995. Op 2 december 2015 was er nog de terreuraanval, waarbij Syed Farook en zijn echtgenote Tashfeen Malik het vuur openden in een volle vergaderzaal. Bij de schietpartij kwamen 14 mensen om het leven, 22 anderen raakten gewond.