Helft familiebedrijven niet klaar voor generatiewissel: “dramatisch”

Hasselt -

Een op de vier Limburgse bedrijven staat binnen het jaar voor een generatiewissel. Ruim de helft van die bedrijven is echter onvoldoende voorbereid op die overdracht. Dat blijkt uit cijfers van de werkgeversorganisatie Voka-Limburg. “Dat is misdadig”, vindt de bekende Limburgse ondernemer Ghislain Vanherle, die enkele jaren geleden zijn bedrijf verkocht. “Want zo brengen die ondernemers de toekomst van hun familie en hun werknemers in gevaar.”