Staatsloterij verloot 13,5 miljoen euro gratis “omdat ze mensen jarenlang misleid hebben”

De Staatsloterij, de Nationale Loterij van Nederland, gaat maar liefst 13,5 miljoen euro aan prijzengeld verloten onder alle spelers die tussen 2000 en 2007 hebben deelgenomen aan een trekking. Hoe ze dat alles gaan controleren blijft eerder vaag.

De Staatsloterij ligt al enkele jaren in onderhandelingen met twee stichtingen, de Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Stichting Loterijverlies. Reden? Een veroordeling omdat ze bij meerdere trekkingen in de periode tussen 2000 en 2007, alsook de gekende Koninginnedagtrekking in 2008, misleidende teksten gebruikte bij de communicatie over hoge prijzen. De Staatsloterij gaat daarom 13,5 miljoen dollar, waarbij vijf keer 1 miljoen gewonnen kan worden zelfs, verloten onder alle ‘slachtoffers’ die meespeelden bij de betrokken lotingen.

Uitvoerbaar systeem

Het gaat daarbij zowel over mensen die aangesloten zijn bij de Staatsloterij en met elke trekking meedoen, als mensen die sporadisch een ticketje kochten. Hoe ze gaan controleren of die laatste groep ook effectief deelnam aan de betrokken lotingen. “We gaan zoveel mogelijk checken, we hebben daar een heel systeem voor opgezet, maar we gaan ook een beetje uit van de eerlijkheid van de mensen. Wie nu 20 loten claimt, maar niet kan bewijzen dat hij er destijds ook 20 heeft gekocht, krijgt er in elk geval twee. We hebben voor een uitvoerbaar systeem gekozen. Maar claim je meer loten, zal je toch met enig bewijs moeten komen. Een bankafschrift, je oude loten, een getekende verklaring van je vaste sigarenboer, noem maar op. En als je een hoge prijs wint, zullen we zoveel mogelijk doen om te checken of je destijds ook meedeed”, laat de Staatsloterij aan De Limburger weten.

Beloning voor actiebereidheid

Alle Nederlanders die zich bovendien aansloten bij één van de twee Stichtingen die tegen het verraad van de Staatsloterij vochten, krijgen een extra beloning van 40 euro omwille van hun “actiebereidheid’”. “Naar schatting gaat dat om een 200.000 mensen. Het is in Nederland gebruikelijk dat actiebereidheid wordt beloond”, gaat de Loterij verder.

Met het gebaar hoopt de Loterij de hetze rondom de verkeerde communicatie te laten verdwijnen.