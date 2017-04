Millionaire maakt Limburgse comeback op Rock Herk

Vorige week werd de comeback van Millionaire aangekondigd, nu voegt de band rond Tim Vanhamel (39) er alvast een eerste Limburgs festivaloptreden aan toe. Samen met Dinosaur Jr. sluit Millionaire immers op vrijdag 14 juli het hoofdpodium van de 35ste Rock Herk af.

Rock Herk is dan ook de gepaste plaats voor de legendarische Zonhovense rockband om zijn rentree in onze contreien te maken: in 2005 gaf Millionaire immers een verschroeiend concert aan het Olmenhof dat bij menig Limburgse festivalganger in het geheugen gegrift staat.

Daarbij zal Millionaire niet enkel oude nummers meebrengen naar Herk-de-Stad. Vorige week liet Vanhamel immers nog de gloednieuwe single ‘I’m Not Who You Think You Are’ op de wereld los, de voorbode van hun derde plaat ‘Sciencing’ die op 19 mei uitkomt.

De 35ste editie van Rock Herk gaat door op vrijdag en zaterdag 14 en 15 juli aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof in Herk-de-Stad. Eerder voegde de organisatie van het oudste rockfestival van het land onder meer Black Box Revelation, Dinosaur Jr., Booka Shade en Channel Zero toe aan de affiche.

