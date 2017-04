Pastel Power

Het pastel kleurenpalet is niet langer meer voor de 'girly' ladies onder ons. We zien de pastelkleuren dit seizoen op een heel nieuwe manier. De softe, zachte 'babydoll' look laten we voor wat het was. Door de volgende 4 stijltips creëer je een echte powerlook!

1. Combineer pastel met neutrale kleuren (wit, beige, lichtgrijs). Zo focus je de aandacht op de pastelkleur en krijgt deze een extra boost.

2. Combineer pastel met neon accenten. Door het gebruik van een fel accent geef je een nieuwe twist aan de pastellook; heel fris en trendy.

3. Kies je outfit volledig in één pastelkleur. Draag je een 'cigarette' broek met blazer in dezelfde pasteltint maak je een statement waar je ook komt. Dit noemen we echte girlpower!