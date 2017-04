Essentials die élke man dit seizoen in zijn kleerkast moet hebben

Een chino, klassiek wit hemd of jeansjasje…Ook de mannen doen nooit verkeerd met basics te dragen. Maar welke items zijn onmisbaar voor een trendy lente-of zomerlook? Met deze essentials kom je altijd stijlvol de deur uit…

Zoveel meer dan een T-shirt

Stralend lente-of zomerweer? Haal je T-shirts uit de kast! Een kwaliteitsvolle zwarte T-shirt, gestreept truitje of T-shirt met print zijn echte klassiekers. Een wit hemd zorgt zelfs met een jeans voor een chique look. Toch nog iets te fris? Hou jezelf warm met een trenchcoat of stoer jeansvest.

Van short tot chino

Warmere temperaturen vragen voor blote benen, dus waarom zou je als man de kleren van je lijf zweten? Een mooie, geklede short is de ideale basic voor terrasjesweer. Wel opletten dat je een short koopt met de perfecte snit, anders bega je snel een fashion faux-pas. Toch wat te casual? Een chino, kaki broek uit lichte stof of jeans met lichte wassing zijn stijlvolle alternatieven. Voor iets frisser weer is een klassieke jeans of zwarte broek dé essential voor stijlvolle mannen.

Hou ook je voeten ‘cool’

Berg die desert boots en stoere Timberlands maar op, tijd voor verkoelende alternatieven. Zweetvoeten zijn een echte afknapper, dus ook je voeten verdienen essentials die lente-en zomerproof zijn. Sneakers en sandalen zijn dé trend qua schoenen dit modeseizoen. Loafers of geklede schoenen uit stof zijn staan chiquer, houden je voeten fris en maken je look helemaal af!