Nieuwe reuzenaronskelk in bloei in Plantentuin in Meise

Meise - Sinds maandagmiddag staat er in de Plantentuin van Meise opnieuw een reuzenaronskelk in bloei. Typisch aan deze bloei, waarbij zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem ontwikkelt, is de wansmakelijke lijkengeur die de plant op dat ogenblik verspreidt.

Het spektakel duurt slechts 72 uur en is steevast een grote publiekstrekker. Omwille van dit uitzonderlijk gebeuren is de Plantentuin op 10 en 11 april open tot 22 uur.

De reuzenaronskelk is een zeldzame plant die met uitsterven bedreigd is door de ontbossing van zijn oorsprongsgebied, de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. De Plantentuin beschikt over 12 exemplaren waarvan er over een week nog een tweede in bloei zal komen te staan. Het is sinds 2008 al de zesde en zevende keer dat er een bloeiperiode wordt opgetekend. Deze bloem wordt slechts 143 cm groot, wat klein is in vergelijking met de recordhoogte van 244 cm die een andere plant in Meise in 2013 haalde.

Foto: LaCl

Stuifmeel in koelkast

Dat er zo snel een tweede bloei aankomt biedt de Plantentuin kans om voor de eerste keer een plant te bestuiven. Bij de reuzenaronskelk is zelfbestuiving niet mogelijk omdat de mannelijke bloemetjes pas rijp zijn en hun stuifmeel afgeven 24 uur na de bloei van de vrouwelijke bloemetjes. Deze keer zal men het stuifmeel van de eerste plant bewaren in de koelkast om er de vrouwelijke bloemetjes van de tweede plant mee te bestuiven. De Plantentuin hoopt hiermee een eigen voorraad zaden te verkrijgen van deze uitzonderlijke plant.

De reuzenaronskelk komt in ons land enkel voor in de plantentuinen van Meise en Gent.