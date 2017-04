CD&V: “Geen excuses gekregen van Zuhal Demir”

Brussel - De uithaal van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) naar CD&V is voor de Vlaamse christendemocraten “nog niet gesloten”. Dat werd maandag vernomen in CD&V-kringen. Na de forse uitspraken van de staatssecretaris had CD&V-voorzitter Wouter Beke verontschuldigingen gevraagd. “We hebben geen excuses gekregen”, klinkt het.

Demir had in een interview CD&V-voorzitter Beke verweten moslims te zien als kiesvee. Beke had daarop excuses gevraagd en premier Charles Michel tikte Demir op de vingers. In een tweet stelde Demir zondagavond de kritiek van de premier te aanvaarden. Bij monde van haar woordvoerder had ze voordien wel laten horen dat ze niet van plan was haar excuses aan te bieden.

Binnen CD&V valt maandag te horen dat de tweet weliswaar een teken is dat de staatssecretaris “gas heeft teruggenomen”, maar het incident is daarmee dus nog niet gesloten.