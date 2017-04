Vanvelthoven: “Michel heeft regering niet onder controle”

“Premier Michel heeft zijn regering niet in de hand, hij steekt het vermanend vingertje op, maar niemand luistert.” Dat zegt sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven na de rel tussen Zuhal Demir en Wouter Beke. Demir noemde CD&V een moslimpartij die moslims als kiesvee beschouwt. “Pure profilering”, aldus Vanvelthoven, die vanuit de oppositie N-VA ervan beschuldigt meer met de verkiezingen bezig te zijn, dan met beleid te voeren.

Eerder was ook sp.a-voorzitter John Crombez niet onder de indruk van de manier waarop premier Michel Zuhal Demir (N-VA) terugfloot. Premier Michel kreeg van Crombez zelfs het etiket 'sukkelaar' mee. Hij haalde ook uit naar de uitspraken van Zuhal Demir: “De manier waarop Demir coalitiepartner CD&V wegzette als de partij die moslims ziet als kiesvee, slaat binnen een regering nergens op", verklaarde Crombez maandag in De Ochtend op Radio 1. “Ze doet het alleen voor politiek gewin”.

Ook sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven deelt de mening van zijn partijleider. “N-VA is nu al bezig met zich te profileren met het oog op de verkiezingen, van beleid komt er niet veel meer in huis. Het enige wat Michel doet is een vermanend vingertje opsteken, maar dat helpt niet veel.”