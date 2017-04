En toen ontstond er brand... in de verbrandingsoven

Oostende - In de verbrandingsoven in de Klokhofstraat in Oostende heeft maandagmorgen een zware brand gewoed. De brandweer was uren in de weer.

De brand ontstond rond 3 uur in de nacht van zondag op maandag. De tonnen afval, die er verbrand worden in de verbrandingsoven, stonden plots in lichterlaaie. De brandweerposten van Oostende en Gistel kwam ter plaatse. Ook de brandweer van Brugge kwam ondersteuning bieden.

Oorzaak onbekend

De brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Omdat de afvalberg bleef smeulen moest de brandweer tot de ochtend nablussen. Waarom de afvalberg plots heviger brandde dan normaal is niet bekend.