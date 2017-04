Paasweekend wordt drukste moment op onze wegen

Het verlengde paasweekend wordt op de weg het drukste moment van de paasvakantie. Daarvoor waarschuwen mobiliteitsorganisaties VAB en Touring maandag. Veel Belgen zullen voor een weekend- of daguitstap kiezen, terwijl in grote delen van Europa een vakantieperiode begint of eindigt.

Wat het vertrek betreft, verwacht Touring de grootste drukte op vrijdag vanaf de late voormiddag en op zaterdagvoormiddag. VAB voorspelt dat de avondspits vrijdag al in de vroege namiddag op gang zal komen rond Antwerpen en Brussel en dat er ook zaterdagochtend drukker verkeer zal zijn op de E411 richting de Ardennen en de E40 richting de Kust. Wie vertrekt, wordt aangeraden dat vrijdagochtend vroeg ofwel later op de avond te doen. Op zaterdag wordt het vertrek beter uitgesteld tot de middag.

Voor de terugkeer wordt het vooral druk op paasmaandag vanaf de late namiddag en avond.

In Frankrijk wordt vrijdag een oranje dag (druk verkeer met filevorming) in het hele land. Zaterdag wordt het ook druk, in Auvergne en Rhône-Alpen waarschuwt Touring zelfs voor code rood. VAB verwacht de grootste drukte rond Albertville, Grenoble en Moutiers. Voor de terugkeer wordt maandag een hele drukke dag in heel Frankrijk, zeggen Touring en VAB.

In Duitsland begint het paasweekend al op donderdag, wat voor druk, maar vlot verkeer zal zorgen. Vrijdag is het een rode dag voor vertrek, vooral op de wegen richting Oostenrijk en Zwitserland. Op paasmaandag zal de terugkeer kleinere files veroorzaken.

Wie vanuit Oostenrijk naar Duitsland terugkeert, moet volgens VAB rekening houden met een grote kans op vertraging door de strenge grenscontroles. Op drukke reisdagen kan de extra reistijd oplopen tot een uur.