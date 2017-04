VIDEO. Expo over Genkse modeontwerper Martin Margiela in Modemuseum Antwerpen

She In het Modemuseum in Antwerpen loopt momenteel een tentoonstelling over Genkenaar Martin Margiela. Meer bepaald over de jaren dat de modeontwerper voor het Franse modehuis Hermès werkte. Margiela ston... Bekijk video