Primeur: voor het eerst is een Belg kapitein van Manchester United

Voor het eerste in de geschiedenis heeft Manchester United een Belg als kapitein. Het is Marouane Fellaini die die eer kreeg in de wedstrijd tegen Sunderland. Skipper Wayne Rooney is immers geblesseerd, waarop coach José Mourinho besloot om onze landgenoot de kapiteinsband te geven. Niet helemaal onlogisch, want de Rode Duivels is van de spelers op het veld het langst in dienst.