Niet voor mensen met hoogtevrees: Neem een duik in dit zwembad en zwem en vlieg tegelijkertijd

Neem een duik in dit zwembad en zwem en vlieg tegelijkertijd Video: Market Square Tower

Dit spectaculaire zwembad bevindt zich veertig verdiepingen boven de straten van de Amerikaanse stad Houston en biedt een adembenemend uitzicht door de glazen bodem. Mensen die een verfrissende duik willen nemen in dit sensationele zwembad, moeten zeker een uurtje wachten na het eten en moeten sowieso beschikken over een sterke maag en stalen zenuwen.

Aannemers moeten vaak het onderste uit de kan halen om appartementen te verkopen, maar dit gebouw is eerder uniek en een nieuwigheid in Houston, de grootste stad van de Amerikaanse staat Texas. Geïnteresseerden kunnen nu hun eigen plekje onder de hemel aanschaffen, maar mogen geen last hebben van hoogtevrees als ze besluiten om één van de bovenste appartementen van de Market Square Tower te kiezen. Bewoners met stalen zenuwen kunnen veertig verdiepingen boven de grond een duik nemen, terwijl ze genieten van het verbluffende uitzicht door de doorzichtige bodem van het zwembad.

Fervente zwemmers moeten zich echter geen zorgen maken: het zwembad laat hen toe om op drie meter van de rand van het gebouw te zwemmen, maar heeft een 20 centimeter dikke bodem, waardoor men in alle rust en veiligheid kan genieten van het frisse water.