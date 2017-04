Vlaamse omgekomen bij aanslag in Stockholm

Bij de aanslag met een vrachtwagen afgelopen vrijdag in Stockholm, is ook een Belgische vrouw omgekomen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zondag op Twitter. Voorts zou de vrouw afkomstig zijn uit Lembeek (Halle).

we hebben helaas een landgenote verloren bij de aanslag in #Stockholm. onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden. — didier reynders (@dreynders) 9 april 2017

“We hebben helaas een landgenote verloren bij de aanslag in Stockholm. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden”, luidt het.

De Belgische vrouw wandelde vrijdag in de winkelstraat in Stockholm toen ze werd aangereden door de truck. Ze zou op slag dood geweest zijn. Ze droeg geen identiteitsdocumenten bij zich, maar werd intussen via DNA geïdentificeerd. “We hadden via haar familie al de indicatie dat ze vermist was. Het duurde 48 uur voor ze formeel werd geïdentificeerd door de Zweedse autoriteiten. We hebben de bevestiging zondagochtend ontvangen”, zegt minister Reynders aan Belga. Men heeft ook geen weet van Belgen bij de gewonden.

Foto: EPA

Bij de aanslag kwamen vier mensen om. Drie van hen zijn geïdentificeerd en hun familie is op de hoogte gebracht, zei de politie aan de Zweedse zender SVT. De vermoedelijke dader is intussen opgepakt.

Vermist meisje (11) ook onder de slachtoffers

De elfjarige Ebba Akerlund die na de aanslag in Stockholm als vermist werd opgegeven, is geïdentificeerd als een van de dodelijke slachtoffers van de aanslag. Ze was onderweg naar huis na school maar kwam nooit thuis. haar familie deed dan op sociale media een oproep om haar te zoeken.

Foto: AP

Onderzoek loopt

De politie deed zondagochtend huiszoekingen in Sollentuna, een noordelijke voorstad van Stockholm. Zaterdag werd een appartement in Varberg doorzocht.

Foto: AP

“We waren sinds vrijdag op verscheidene adressen gespreid over heel Stockholm”, bevestigde een politiewoordvoerster aan het Duitse persagentschap dpa. “Ik kan echter niet bevestigen dat de huiszoekingen verband houden met de daad van vrijdag.”

Politiewoordvoerster Eva Nilsson kon geen details kwijt over de huiszoeking in Sollentuna. “Er is slechts één persoon gearresteerd”, zei ze, verwijzend naar de 39-jarige Oezbeek die vrijdagavond werd opgepakt. Hij zou aan het stuur van de vrachtwagen hebben gezeten.

Het warenhuis Åhléns City waarop de vrachtwagen inreed, blijft zondag gesloten. Zaterdag had het warenhuis aangekondigd dat een deel van de winkel zondag zou opengaan en dat door rook beschadigde koopwaar tegen halve prijs zou worden verkocht, maar dat lokte felle kritiek uit op de sociale media.