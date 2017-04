Stayen wordt het decor voor ‘FC De Kampioenen’-film

Sint-Truiden - Ronaldinho komt naar Stayen. En hij brengt Xavier Waterslaeghers en Pol De Tremmerie mee. Regisseur Jan Verheyen draait begin juli met de volledige crew vier dagen lang de finale van de derde ‘FC De Kampioenen’-film op het veld van STVV. “Wij filmen er onder meer een spectaculaire stunt en zullen dan graag een beroep doen op ettelijke honderden figuranten.”

Op 20 december verschijnt de derde film van de sympathieke voetbalploeg, die de titel ‘Kampioenen Forever’ meekreeg, in première in Kinepolis Antwerpen. Voor het zover is, zijn er eerst nog enkele belangrijke ...