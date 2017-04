Springtuig gevonden in Oslo en tot ontploffing gebracht

De politie van Noorwegen heeft zaterdagavond iets dat leek op een bom gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Een verdachte werd ter plaatse gearresteerd, berichtte het Noorse persagentschap NTB.

Het bomachtige toestel werd rond 22.30 gevonden in een plastic zak in de wijk Groenland, in het centrum van Oslo. De buurt werd afgezet en rond 00.30 uur werd het gevonden toestel gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De politie kon ter plaatse een man arresteren, en nam hem mee voor verhoor. De politie wilde geen informatie over hem kwijt, maar hij zou wel als verdachte beschouwd worden.

Groenland is een multiculturele buurt, met vele bars en restaurants en ook verschillende moskeeën.

In 2011 vond in Oslo een aanslag plaats, toen de extremist Anders Breivik een autobom liet ontploffen. Daarbij werden acht mensen gedood en werd het hoofdkwartier van de regering vernield. Daarna trok hij naar het eiland Utøya, waar hij nog eens 69 dodelijke slachtoffers maakte.

In buurland Zweden vond vrijdag een vermoedelijke terreuraanval plaats. Een vrachtwagen reed in op voetgangers in Stockholm, waarbij vier mensen omkwamen.