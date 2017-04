Parijs-Roubaix start later door weersomstandigheden

De koers Parijs-Roubaix van zondag zal wat later van start gaan door de verwachte weersomstandigheden. Het peloton zal de wind in de rug hebben, terwijl er droog en zonnig weer voorspeld is. Daardoor zal het hoogstwaarschijnlijk een snelle koers worden. De organisatie maakte op zijn website bekend dat de start om die reden met een kwartier verlaat wordt, van 10u55 naar 11u10.

“Door zo’n weersomstandigheden is het normaal gezien makkelijker voor het gros van de renners om te blijven meedingen”, legde koersdirecteur Thierry Gouvenou uit. “Het is moeilijker voor de specialisten om zich te ontdoen van de zwakkere renners. Daarnaast blijven er ook meer renners gemotiveerd bij zo’n droog weer, want er zal minder gevallen worden. Anderzijds zullen ze wel harder vallen, want hun snelheid zal hoger zijn.”

“Er zal een grote groep renners mee zijn op het cruciale punt van de koers”, beaamde Servais Knaven van Team Sky. “In Parijs-Roubaix kan alles gebeuren, maar ik verwacht een snelle race met een hoop aanvallen vanaf de start.”