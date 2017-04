STVV pakt punt in slotminuut dankzij gelijkmaker van Gerkens

STVV stond lang achter tegen Standard, maar Gerkens wist in de slotminuut gelijk te maken en toch nog een puntje te pakken voor de kanaries op Sclessin. Het werd 2-2.

HERBELEEF de wedstrijd hier via het verslag van onze reporter ter plaatse.

Standard had wat recht te zetten voor de eigen fans na de uitschuiver bij Lierse, daar hadden enkele Luikse fans hen niet al te fijnzinnig op attent gemaakt. De Rouches leken ook meteen op voorsprong te klimmen via een kopbaldoelpunt van Orlando Sa, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Aan de overkant had STVV meer geluk toen Jean-François Gillet een vrije trap in de voeten van Brandon Mechele bokste. Die twijfelde niet en trapte de 0-1 op bord. Gelukkig voor de Rouches en Sclessin duurde dat niet lang: twee minuten later al kopte Ishak Belfodil de gelijkmaker binnen op aangeven van een sterke Jonathan Legear.

In een gelijkopgaande tweede helft forceerde de Luikse wintertransfer Razvan Marin het verschil door de 2-1 te scoren op voorzet van Belfodil. De thuisploeg moest nog aardig wat billenknijpen na een rode kaart voor Darwin Andrade, die uitgepakt had met een wilde tackle, en bekocht dat in de slotfase met de gelijkmaker in minuut 94 (!). Na een scrimmage voor doel was het Pieter Gerkens die de bal hard tegen de touwen joeg.