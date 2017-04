PLAY-OFF 2. Union verrast weer en haalt ook in Beveren uit, Standard blijft op de sukkel

Union is nu al de revelatie van Play-off 2. De Brusselaars haalden uit op bezoek bij Waasland-Beveren: 1-4. Daardoor staat de tweedeklasser met het maximum van de punten op kop in Play-off 2A. Standard raakt maar niet uit zijn negatieve spiraal en gaf tegen STVV de zege nog weg in de 94ste minuut. In de andere groep is de koppositie voor Racing Genk, dat wel maar in extremis en met de nodige meeval kon winnen bij Roeselare.

GROEP A

Waasland-Beveren had wat recht te zetten na de 3-0 nederlaag op de openingsspeeldag bij STVV maar kwam in eigen huis bij de eerste beste kans op achterstand tegen het verrassende Union. De tweedeklasser pakte KV Mechelen in met 3-0 en kwam nu ook weer op voorsprong via een goal van Martens, die een voorzet van Rajsel verzilverde. Enkele minuten later stond het alweer gelijk: Saussez kreeg een knal van Seck niet onder controle en Gano kon de rebound binnenprikken. De thuisploeg leek de bovenhand te nemen maar het waren de bezoekers die weer op voorsprong kwamen. Morren mocht zomaar oprukken tot in de zestien van de thuisploeg en besloot met een droge knal: 1-2. Enkele minuten later stond het zelfs bijna 1-3, maar Rajsel trapte nipt naast. In een kansarme tweede helft slaagde Union er warempel toch nog in de kloof uit te diepen. Aoulad verlegde het spel goed richting Da Silva, kreeg het leer terug en werkte overhoeks af. Twee minuten later stond de 1-4 warempel al op het bord: Rajsel haalde snoeihard uit vanop zo’n 30 meter, doelman Laszlo Köteles duwde het leer nogal onbeholpen via de deklat in het eigen doel. Door de zege blijft Union met een autoritaire zes op zes op kop van Play-off 2A met een doelpuntensaldo van 7-1.

Standard had wat recht te zetten voor de eigen fans na de uitschuiver bij Lierse, daar hadden enkele Luikse fans hen niet al te fijnzinnig op attent gemaakt. De Rouches leken ook meteen op voorsprong te klimmen via een kopbaldoelpunt van Orlando Sa, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Aan de overkant had STVV meer geluk toen Jean-François Gillet een vrije trap in de voeten van Brandon Mechele bokste. Die twijfelde niet en trapte de 0-1 op bord. Gelukkig voor de Rouches en Sclessin duurde dat niet lang: twee minuten later al kopte Ishak Belfodil de gelijkmaker binnen op aangeven van een sterke Jonathan Legear. In een gelijkopgaande tweede helft forceerde de Luikse wintertransfer Razvan Marin het verschil door de 2-1 te scoren op voorzet van Belfodil. De thuisploeg moest nog aardig wat billenknijpen na een rode kaart voor Darwin Andrade, die uitgepakt had met een wilde tackle, en bekocht dat in de slotfase met de gelijkmaker in minuut 94 (!). Na een scrimmage voor doel was het Pieter Gerkens die de bal hard tegen de touwen joeg.

GROEP B

Moeskroen had het beste van de partij in de beginfase tegen Eupen, maar toch waren het de bezoekers die op voorsprong klommen. Henry Onyekuru was Dino Arslanagic te vlug af, kapte naar binnen en liet Moeskroen-doelman Théo Defourny kansloos. Ook na de pauze bleven de Oostkantonners efficiënt: Sylla knalde een center van Ocansey via de deklat in doel. Door de zege springt Eupen mee naar de leiding in Play-off 2B.

De partij tussen Lokeren en KV Kortrijk stond niet bepaald bol van de amusementswaarde. Pas op slag van rust was er eens wat animo op Daknam, maar de goal van Tom De Sutter werd afgekeurd door een voorafgaande duwfout van Tony Martin. Ook in de tweede helft was het de thuisploeg die nog aandrong, maar verder dan wat afstandsschoten van Steve De Ridder (2x) en Bob Straetman kwam het niet.

Na de 4-0 van vorige week leek niets Racing Genk te kunnen afstoppen in Play-off 2, maar de Limburgers die zich de moeite getroost hadden de verre reis naar Roeselare te maken kregen maar weinig om zich aan op te warmen. De eerste helft werd aan een gezapig tempo afgehaspeld en de grootste kansen waren zowaar voor de thuisploeg. Kehli en Seoudi kregen de bal echter niet tussen de palen. Ook na rust was het Roeselare dat het dichtst bij een doelpunt kwam. Mat Ryan hield de bezoekers echter recht op een poging van Godwin, Lecomte draaide een bal nipt naast de verste paal. In het slot kwamen de bezoekers dan toch opzetten, met een goed ingevallen Thomas Buffel. Dat resulteerde zowaar nog in de 0-1 toen José Naranjo enkele minuten voor tijd de achterlijn haalde, wilde terugleggen, maar de bal via een ongelukkige baltoets van Thibaut Van Acker terug in de voeten kreeg en zomaar in doel kon trappen. Door de zege wordt Genk alleen leider in Play-off 2B.