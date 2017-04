Kim Huybrechts grijpt naast titel op Players Championship darts 7

Brussel - Kim Huybrechts (PDC 12) is er zaterdag niet in geslaagd het Players Championship 7 toernooi te winnen. In het Engelse Barnsley moest hij in de finale met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC 19).

De 31-jarige Antwerpenaar zette een schitterend parcours neer met onder meer in de achste finales een 6-0 overwinning tegen de Engelsman James Wade (PDC 5) en in de kwartfinales een 6-4 zege tegen de Schot Peter Wright (PDC 3). In de finale liep het echter net iets minder, waarbij Gurney twee keer door de darts van Huybrechts brak en hiermee een 6-3 overwinning boekte.

Uitslagen:

Eerste ronde:

Kim Huybrechts (Bel/12) - Jim Brown (Eng/155) 6-3

Ronny Huybrechts (Bel/44) - Rob Cross (Eng/66) 6-4

Dimitri van den Bergh (Bel/50) - Dirk van Duijvenbode (Ned/55) 6-3

Mike De Decker (Bel/77) - Darren Webster (Eng/31) 6-3

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/12) - James Richardson (Eng/65) 6-5

Mike De Decker (Bel/77) - Scott Darbyshire (Eng/155) 6-4

Andy Hamilton (Eng/54) - Ronny Huybrechts (Bel/44) 6-0

Jeffrey de Graaf (Ned/58) - Dimitri van den Bergh (Bel/50) 6-5

Derde ronde:

Kim Huybrechts (Bel/12) - Mike De Decker (Bel/77) 6-2

Achste finales:

Kim Huybrechts (Bel/12) - James Wade (Eng/5) 6-0

Kwartfinales:

Kim Huybrechts (Bel/12) - Peter Wright (Sch/3) 6-4

Halve finales:

Kim Huybrechts (Bel/12) - Jermaine Wattimena (Ned/47) 6-3

Finale:

Daryl Gurney (Nie/19) - Kim Huybrechts (Bel/12) 6-3

