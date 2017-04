Djokovic en Servië vervoegt Frankrijk bij laatste vier in halve finales Davis Cup

Servië heeft zich zaterdag in Belgrado verzekerd van een plek in de halve finales van de Davis Cup. Na het dubbelspel staat Servië in haar kwartfinale op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong tegen Spanje.

Het Servische duo Viktor Troicki en Nenad Zimonjic klaarde de klus in vijf sets (4-6, 7-6 (7/4), 6-0, 4-6 en 6-2) tegen de Spanjaarden Pablo Carreno en Marc Lopez.

Vrijdag al brachten Novak Djokovic (ATP 2) en Victor Troicki (ATP 39) de thuisploeg op een dubbele voorsprong. Zowel Djokovic, tegen Albert Ramos (ATP 24), als Troicki, tegen Pablo Carreno (ATP 19), wonnen in drie sets.

In de halve finale trekken de Serviërs naar Frankrijk, dat in zijn halve finale ook al na drie partijen de overwinning beet had tegen Groot-Brittannië.