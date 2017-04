Overheid waarschuwt voor levensgevaarlijke synthetische drugs die goedkoop via internet worden verkocht

Het Belgium Early Warning System on Drugs van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP) waarschuwt voor xtc-pillen met een dodelijke dosis MDMA en voor het nieuwe THJ-2201. De drugs zijn recent in ons land in beslag genomen en kunnen levensgevaarlijk zijn.

“THJ-2201 is vrij gemakkelijk te koop via het internet. Het gaat om een wit poeder dat net zoals cocaïne wordt gesnoven. Het is bij gebruik van hoge dosissen of in combinatie met andere drugs of alcohol, zeer gevaarlijk”, waarschuwt dokter Peter Blanckaert van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De synthetische cannabis, die eind 2013 voor het eerst in Europa opdook, is onlangs in ons land onderschept. Het gaat om een variant op andere in laboratorium gemaakte drugs.

Zombies

In New York is Spice (synthetische cannabis) al een paar jaar bijzonder populair. Onder meer bij daklozen omdat het goedkoop is. Spice is een kruidenmengsel, vermengd met in een laboratorium gemaakte cannabinoïden.

“Ook al wordt het synthetische cannabis genoemd, eigenlijk heeft het weinig met cannabis te maken. Het is veel krachtiger en gevaarlijker”, zeggen experts.

De gebruikers veranderen in gevoelloze zombies, zo omschrijft een journalist van The New York Times de daklozen die hij in de wijk East Harlem volgde. “Hun lichaam slaan volledig op hol”, klinkt het. Onlangs doken nog vreselijke videobeelden op van spice-gebruikers in het Britse Manchester. Daarop was te zien hoe gebruikers van Spice verdwaasd en verstijfd bleven staan nadat ze het goedje gerookt hadden.

Zowel in Groot-Brittannië als in Zweden heeft de drugs al levens gekost. Bij ons is het nog minder populair, zeker THJ-2201 dat nu is opgedoken.

Synthetische drugs, waaronder synthetische cannabis, zitten wereldwijd al jaren in de lift. Jaarlijks duiken er tientallen nieuwe soorten of varianten van bestaande soorten op. Ze zijn op het internet te koop en worden per post geleverd.

“Het grote gevaar is dat synthetische cannabis bijvoorbeeld soms tot 50 keer sterker is dan de cannabis die we kennen en even verslavend kan werken als heroïne”, zeggen drugsspeurders van de federale politie.

Straffe xtc-pillen

Verder waarschuwt het Belgium Early Warning System on Drugs ook voor xtc-pillen die almaar straffen worden omdat de dosis MDMA, het actieve bestanddeel, groter wordt.

“In de meeste xtc-tabletten zit gemiddeld 120 tot 150 mg MDMA. Vroeger was dat minder. Maar nu zien we dat pillen straffer en straffer worden”, zegt Blanckaert.

Vooral in combinatie met andere drugs en alcohol, kan dat tot zware en zelfs fatale gevolgen leiden. “Symptomen van een overdosis MDMA worden gekenmerkt door zwaar zweten, droge mond, misselijkheid, braken, hoge bloeddruk en allerlei psychische symptomen. In sommige gevallen kan het fataal aflopen”, zegt dr. Blanckaert.

Het WIV-ISP verwijst naar een geval in Oostende. Een 16-jarige jongen werd daar twee jaar geleden misselijk in een dancing. Hij verloor het bewustzijn en stierf. Uit de autopsie bleek dat hij gestorven was door xt c met een dodelijke dosis MDMA. Mogelijk in combinatie met alcohol.