Man verliest teelbal bij poging om binnen te sluipen in dierentuin van Amsterdam

Een man is onlangs een teelbal kwijtgeraakt bij een poging om binnen te dringen in Artis, de dierentuin in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. De man liep de pijnlijke verwonding op toen hij zichzelf op het hek had gespietst. Dat heeft de directeur van de dierentuin zaterdag gezegd in de Nederlandse krant Het Parool.

“Ergens ook wel triest, het was iemand die heel graag naar Artis wilde. Als het een centimeter ernaast was geweest, was hij doodgebloed”, verklaarde directeur Haig Balian.

Wanneer het voorval zich precies voordeed, werd niet verduidelijkt. De directeur vertelde het verhaal naar aanleiding van de inbraak bij Artis afgelopen week. Daarbij werden pelikaneneieren gestolen en stierf een van de pelikanen door de stress. Volgens Balian is de beveiliging intussen opgeschroefd.