Terreurdaad Stockholm: “Meerdere daders niet uitgesloten”

De Zweedse politie acht het mogelijk dat meerdere mensen betrokken waren bij de aanslag in Stockholm. Dat zegt Dan Eliasson, het hoofd van de Zweedse nationale politie, zaterdag tijdens een persconferentie. Daarnaast bevestigden de onderzoekers ook dat de verdachte inderdaad een 39-jarige Oezbeek is.

Eliasson zegt dat hij niet kan uitsluiten dat er “meerdere daders betrokken zijn”. Hij is er wel van “overtuigd” dat de man die eerder al opgepakt werd “de juiste persoon” is. “De vermoedens zijn sterker geworden in de loop van het onderzoek”, zo verklaarde Eliasson in het hoofdkwartier van de politie van Stockholm.

Media hadden eerder al gemeld dat de verdachte een 39-jarige Oezbeek is. Die informatie werd op de persconferentie ook door Hans Ihrman van het parket bevestigd. De veiligheidsdiensten hadden het afgelopen jaar al informatie over de verdachte gekregen. “Maar we hebben geen bevestiging gekregen van banden met het extremistische milieu”, zegt Anders Thornberg van de Zweedse veiligheidspolitie. Momenteel worden wel de telefoon en de activiteiten van de man op sociaalnetwerksites onderzocht.

De politiechef kwam ook terug op de mediaberichten over de vondst van een bom in de vrachtwagen. “We hebben in het voertuig een voorwerp gevonden dat er niet thuishoort. We weten niet of het een bom of een ontvlambare substantie is”, zo klinkt het. “Er is een onderzoek aan de gang.”

Vrijdagnamiddag was de bestuurder van een vrachtwagen ingereden op voetgangers in een winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Er vielen ook vijftien gewonden, van wie negen er ernstig aan toe zijn. De Zweedse onderzoekers maakten duidelijk dat ze nog altijd van een terreurdaad uitgaan. “Daar valt op dit moment veel voor te zeggen”, aldus Ihrman.