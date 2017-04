Niet voor kinderen: wat als Disneyprinsessen niets anders dan lingerie droegen?

We hadden al Disney-bikini’s gezien, en de jurken van Disney’s prinsessen zijn natuurlijk al jaren een vaste waarde in de kleuterschool en ver daarbuiten. Online lingeriewinkel Yandy verkoopt nu echter ook lingeriesetjes geïnspireerd op de grootste prinsessen van Disney. Ariël, Sneeuwwitje, Pocahontas, en zelfs Elsa uit Frozen passeren de revue, al is de ene iets makkelijker te herkennen dan de andere. Herken jij ze allemaal?