Genkse buurtwerker Peter Meeuwissen overleden in Lanzarote

Buurt- en straathoekwerker Peter Meeuwissen (51) is donderdag op het Spaanse eiland Lanzarote overleden. Peter was een bekend figuur in de mijnstreek. Hij werkte voor Rimo en ontwikkelde van daaruit tal van projecten die de leefbaarheid in de wijken moeten verbeteren. Een erg tot de verbeelding sprekend project, dat heel wat mensen op de been kreeg, is ‘Wortelen uit Waterschei’. Daarbij zorgde Meeuwissen voor een hele reeks aan activiteiten, tentoonstellingen, evenementen, verhalenroutes, muziekoptredens en lezingen. Allemaal met mensen uit de omgeving.

Een ander groots project was Ukelila. Dat gaf jongeren de kans om samen hun muziektalenten te ontwikkelen en te musiceren. Peter was bekend als een stille man met een grote kwaliteit om mensen te begeesteren. Komende dinsdag is er om 11 uur in het buurthuis van de Waterstraat in Beringen een herinneringsmoment voor Peter en kan er ook een rouwregister ondertekend worden.