Vriendin van prins Harry stopt met lifestyleblog

Meghan Markle kondigde op vrijdag aan dat ze definitief stopt met haar lifestyleblog The Tig. De actrice postte een afscheidsbrief op haar blog en haar pagina op Instagram, waarin ze haar fans bedankt voor hun jarenlange trouw. De aanhoudende geruchten over een koninklijk huwelijk in de nabije toekomst worden zo opnieuw gevoed.

Na drie jaar kondigde Meghan Markle (35) op vrijdag aan dat ze definitief stopt met bloggen. Op haar lifestyleblog The Tig plaatste de actrice een afscheidsbrief gericht aan haar trouwe fans, waarin ze haar afscheid meldde en haar fans bedankte voor de mooie jaren:

"Nadat ik samen met jullie bijna drie jaar lang dit prachtige avontuur heb beleefd, is de tijd gekomen om afscheid te nemen van The Tig. Wat begon als een bevlogen project evolueerde tot een fantastische gemeenschap van inspiratie, steun, plezier en frivoliteit. Jullie maakten mijn dagen zoveel mooier en zorgden ervoor dat het een onvergetelijke ervaring werd. Blijf op ontdekking gaan, blijf lachen, blijf risico's nemen en blijf vooral 'het verschil dat je in de wereld wil maken'. Vergeet boven alles je eigenwaarde niet, want zoals ik je keer op keer verteld heb, jij bent genoeg."

Dit nieuws heeft uiteraard de aanhoudende geruchten over een nakend huwelijk tussen Meghan Markle en prins Harry verder gevoed. Want hoewel de actrice deze maand start met de nieuwe opnames van de reeks Suits gaan er ook geruchten de ronde dat de actrice de producers gevraagd heeft haar uit de show te schrijven zodat ze zich op haar liefdadigheidswerk en haar relatie met de prins kan focussen.