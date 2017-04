CEO Bel20-bedrijf verdient gemiddeld 1,96 miljoen

Brussel - De topman of -vrouw van een groot beursgenoteerd bedrijf in ons land verdiende in 2016 gemiddeld 1,96 miljoen euro. Dat is 2,1 procent meer dan in 2015, blijkt zaterdag uit het jaarlijkse salarisoverzicht van De Tijd. Ter vergelijking: het brutojaarloon van de gemiddelde werknemer in de privésector steeg vorig jaar met slechts 0,9 procent.

De investeringsmaatschappij GBL, die geleid wordt door de CEO’s Ian Gallienne - de schoonzoon van Albert Frère - en Gérard Lamarche, betaalde hen samen 6,36 miljoen euro. De best verdienende individuele CEO van een Bel20-bedrijf was de Nederlander Dick Boer, de topman van de supermarktgroep Ahold Delhaize. Hij ontving 4,71 miljoen euro.

Carlos Brito, de topman van de biergroep AB InBev die traditioneel bovenaan in de rangschikking te vinden is, tuimelde in 2016 met een salarispakket van 1,71 miljoen euro naar de elfde plaats. Brito kreeg over 2016 geen bonus.

Uit het overzicht blijkt voorts dat het vaste salaris gemiddeld minder dan de helft uitmaakt van het verloningspakket van de topmanagers.

Een andere vaststelling: het mediaansalaris (middelste salaris) van de Bel20-CEO’s bleef de voorbije tien jaar vrij stabiel - het crisisjaar 2008 uitgezonderd - en schommelde rond 1,7 miljoen euro.