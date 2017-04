Filmploeg VRT zorgt even voor onrust aan Diyanet-moskee Beringen

Beringen - De politie van Beringen trok vrijdag naar de Diyanet-moskee van Beringen. Een nieuwsploeg van de VRT was er aan het filmen voor een item over het Turkse referendum, en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Op vraag van de politie vertrok de filmploeg. De wijkagenten susten de mensen in de omliggende cafés.

Bij de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo kregen ze vrijdag een telefoontje van mensen binnen de Turkse gemeenschap van Beringen. Zij wezen op de aanwezigheid van een filmploeg aan de Diyanet-moskee, het gebedshuis dat de voorbije dagen in het nieuws kwam na uitspraken van Liesbeth Homans (N-VA). “We hebben daarom enkele politieploegen ter plaatse gestuurd om te voorkomen dat de situatie zou kunnen escaleren, maar zo ver is het nooit gekomen”, zeggen ze bij de lokale politie.

De wijkagenten trokken naar de omliggende cafés om te sussen. “Ze hebben gepraat met de aanwezigen. Natuurlijk leidt het nieuws tot discussies binnen de Turkse gemeenschap en het is vanzelfsprekend dat er over gepraat wordt. Daarnaast is het Turks referendum misschien wel het belangrijkste gespreksonderwerp. Problemen zijn er echter niet geweest.”

Een ploeg in burger sprak de filmploeg aan. Er werd hen gevraagd om te stoppen met filmen en ze zijn daar op ingegaan. “Het waren mensen van onze nieuwsdienst die in het kader van het referendum in Beringen beelden zijn gaan maken. Ze willen achterhalen wat er leeft bij de mensen van de Turkse gemeenschap”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “Er is nooit sprake geweest van problemen. Onze mensen zijn vertrokken zonder enige heisa.”