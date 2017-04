Trump heeft gedaan wat Obama al in 2013 had kunnen of moeten doen

Als het goed is zeggen we het ook. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag internationaal respect afgedwongen met zijn snelle en kordate reactie op de vreselijke gifgasaanval op het dorpje Khan Sheikhoun in de Syrische provincie Idlib, een aanval die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het werk was van het regime van de Syrische president Bashar Assad.

Trump, die nochtans zijn handen vol had met zijn o zo belangrijke eerste ontmoeting met die andere wereldleider, de Chinese president Xi Jinping, koos voor een duidelijke maar al bij al beperkte “straf”, waarbij de basis van waaruit het vliegtuig met de gasbom vertrokken was grotendeels vernield werd, maar het Russische militair materiaal op diezelfde basis gespaard bleef.

De boodschap aan Syrië, maar ook aan Rusland, Noord-Korea en zelfs China is duidelijk. Het Amerika van Donald Trump laat niet met zich sollen.

En eerlijk is eerlijk, president Trump heeft nu gedaan wat president Obama al in 2013 had kunnen of moeten doen na de eerste zware gasaanval van het Syrische regime op de rebellen. Obama trok een ‘rode lijn’ bij het gebruik van chemische wapens, maar deed niets toen Assad daar zijn laars aan lapte.

Dat de Amerikaanse vergeldingsactie de relaties met het Rusland van Vladimir Poetin weer even op scherp stelt, maakt Trump wellicht weinig of niets uit. Zoals professor Jonathan Holslag nog in onze vrijdagkrant stelde, hebben de VS al lang uitgemaakt dat Rusland een regionale macht is die er globaal niet meer echt toe doet. Het Russische defensiebudget is ook maar een zesde van het Amerikaanse. Veel meer dan zijn modernste fregat wat op en af laten paraderen voor de Syrische kust zal Poetin niet doen.

De belangrijkste vraag die overblijft na deze week is wat in godsnaam de Syrische president Assad bezield heeft om uitgerekend nu de hele wereldgemeenschap te provoceren met een gifgasaanval op wat in theorie nog steeds zijn eigen volk is. Bashar Assad leek op rozen te zitten met de Trump-administratie die vorige week nog duidelijk had laten verstaan dat de eerste en enige prioriteit in het Midden-Oosten het verslaan van IS is, en dat het “aan het Syrische volk” was om te beslissen of ze hun president nog willen of niet.

Met zijn gifgasaanval van vorige dinsdag heeft Assad nu ook Donald Trump ervan overtuigd dat er in Syrië geen vrede kan komen zolang hij aan de macht is.