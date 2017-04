“Het is natuurlijk een prachtige verrassing

Sint-Truiden - 14 dollar, zoveel betaal je voor een Truiense Bloesem Bink in het New Yorkse Eleven Madison Park, het beste restaurant ter wereld. “Dat mensen die zoveel bieren proeven net jouw bier op de kaart zetten, voelt natuurlijk als een erkenning”, zegt Mark Limet van brouwerij Kerkom, waar het Binkbier gebrouwen wordt. De Amerikaanse distribiteur van het bier, overlegt volgende week met het restaurant om nog meer bieren van de brouwerij op de kaart te zetten.

Woensdag veroverde het New Yorkse restaurant Eleven Madison Park van de Zwitserse chef Daniel Humm de eerste plaats in de top 100 van World’s Best Restaurants, een lijst samengesteld door een jury ...