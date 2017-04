Radisson ‘light’ opent in tt-toren

Hasselt - Hasselt heeft er vanaf vandaag een nieuw hotel bij: Park Inn – de ‘light-versie’ van het aanpalende Radisson Blu – opent met 84 kamers, een discrete ingang naast Media Markt en een lobby waar ook niet-hotelgasten voor 15 euro kunnen aanschuiven aan het ontbijtbuffet. Bovenop het hotel in de kleinere tt-toren wordt nog gewerkt aan elf koopflats.

Met Radisson Blu in de grote tt-toren hadden vader en zoon Lenaers van Group GL al een hotel in hartje Hasselt. Met de Park Inn komt er nu gezinsuitbreiding. “Dit hotel is bedoeld voor een andere ...