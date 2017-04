“Sliep tijdlang meer met Tom dan met mijn vrouw”

Hoewel Tom Boonen een volbloed Kempenaar is, heeft hij wel degelijk affectie met onze provincie. In de jeugdcategorieën kwam hij hier vaak koersen, zijn trainingswegen bevinden zich deels hier en doorheen de jaren heeft hij een hechte band opgebouwd met menig Limburger. Tien lukraak gekozen gouwgenoten laten hun licht schijnen over de afscheidnemende Bom van Balen.