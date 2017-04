Anna Van Bellinghen (22) is vrijdag op het Europees kampioenschap gewichtheffen in het Kroatische Split vierde geworden in de klasse tot 90 kilogram.

Met een totaal van 229 kg (102 kg in het trekken en 127 kg in het stoten) viel Van Bellinghen net naast het podium. De Europese titel ging naar de Russin Diana Mstieva (241 kg), voor de Oekraïense Valentyna Kisil (240 kg) en de Armeense Tatev Hakobyan (230 kg). De grote favoriete, de Georgische Anastasiia Hotfrid, gaf in extremis forfait.