Ernstig ongeval en grote hinder op E40: vrachtwagen rijdt door middenberm

Een vrachtwagen is door de middenberm gegaan op de E40 tussen Brussel en Leuven, aan de snelwegparking in Everberg. Richting Luik en Limburg kan het verkeer enkel over de spitsstrook, naar Brussel zijn er twee rijstroken vrij, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De files groeien momenteel aan.