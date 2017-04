Aanslag in Zweden: wat weten we al?

In Stockholm, de hoofdstad van Zweden, is een vrachtwagen ingereden op een mensenmassa in een bekende winkelstraat. De Zweedse premier heeft bevestigd dat er twee mensen zijn omgekomen.

Wat is er precies gebeurd?

Een vrachtwagen is ingereden op een mensenmassa op vrijdag rond 15 uur in Drottninggatan, een drukke winkelstraat in Stockholm. De vrachtwagen heeft voetgangers aangereden en is daarna op een winkelcentrum ingereden en heeft vuur gevat. Winkelende mensen zijn daarop in paniek op de vlucht geslagen. Er zijn verscheidene gewonden en doden. Volgens de Zweedse openbare omroep is er sprake van 3 doden. De Zweedse premier Stefan Löfven heeft het over 2 doden. Volgens de krant Aftonbladet zou er ook geschoten zijn aan metrostation Fridhemsplan.

Truck rijdt voor m'n neus in Stockholm op mensen in. Doden, veel verwarring pic.twitter.com/6o7TgdL4bT — Linda van der Pol (@lindapolski) 7 april 2017

Gaat het om een aanslag?

De Zweedse premier Stefan Löfven laat weten dat alles wijst op een terroristische aanslag. De dader zou alleszins de truck eerder op de dag hebben gestolen, meldt de eigenaar aan Aftonbladet. Dat deed hij terwijl een werknemer van de Zweedse brouwerij Sendrups, een levering aan het doen was. Volgens de politie droeg de dader een masker.

Is de dader gevat?

Premier Löfven zegt ook dat er een verdachte is gearresteerd. Over de persoon in kwestie is nog niets geweten.

Zo dadelijk meer