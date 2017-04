Minstens één uur aanschuiven op E313 richting Hasselt na ongeval

Door een kop-staartaanrijding op de E313 ter hoogte van Massenhoven in de richting van Hasselt is er op de E313 vrijdagnamiddag grote verkeershinder ontstaan. Er raakte één persoon gewond bij het ongeval.

De hulpdiensten waren ter plekke om de rijbaan vrij te maken en de brokstukken van de weg te ruimen. Het verkeer moest er door het ongeval over de pechstrook. Het ongeval is afgehandeld, maar er is plaatselijk nog een file vanaf oprit Antwerpen-Oost tot Massenhoven. In de tegenovergestelde richting is een kijkfile ontstaan.

Door de file moeten bestuurders meer dan een uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Oost. De omleiding via Brussel is opgeheven wegens de drukte die gepaard gaat met de avondspits.