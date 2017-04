Frituurolie maakt weg spekglad

Beringen - Donderdagnamiddag is een bus met frituurolie op de Beverlosesteenweg in Paal terchtgekomen waardoor de weg spekglad werd. Na vergeefse pogingen van de brandweer moest gisteren een gespecialiseerde firma het goedje komen opruimen.

De bus met drie liter frituurolie was van een aanhangwagen gevallen. Later werd de olie over een hele afstand verspreid door passerende auto’s. Gevolg was dat er slipgevaar ontstond. Terwijl de brandweer van Beringen in eerste instantie probeerde de olie met water te verwijderen, sloot de politie een vak van de Beverlosesteenweg over een afstand van ruim honderd meter af.

Omdat water niet hielp, probeerde de brandweer de weg proper te krijgen met schuim maar ook dat lukte niet. Gisteren werd dan nog een poging ondernomen met onkruidverbranders maar omdat de olie tussen de reten van de weg terecht gekomen was, hielp ook dat niet. Uiteindelijk zou een gespecialiserde firma ingeschakeld worden om de klus te klaren.