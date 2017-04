Twee piloten komen om bij crash van militair vliegtuig in Servië

In het westen van Servië is vrijdag een trainingsvliegtuig van de luchtmacht neergestort. De twee piloten zijn daarbij omgekomen, zo meldt het Servische ministerie van Defensie.

Het toestel stortte om nog onbekende redenen neer in de buurt van het dorpje Slatina, op ongeveer 50 kilometer ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado. Het gaat om een trainingsvliegtuig van het type “G-4 Super Galeb”, dat ook als gevechtsvliegtuig kan worden ingezet. Het ministerie van Defensie heeft een commissie opgericht die de crash moet onderzoeken.

Het is al de zesde keer sinds 2006 dat een militair vliegtuig neerstort in het voormalige Joegoslavische land. De incidenten kostten het leven aan in totaal zes mensen: vijf piloten en een militair op de grond.

In 2015 kwamen ook nog eens zeven mensen om bij de crash van een militaire helikopter in de buurt van Belgrado. Het gaat om de vier crewleden, twee dokters en een baby. Het toestel voerde een medische transportmissie uit: de baby moest naar een ander ziekenhuis worden overgebracht.