Tips: deze kledingtrends uit de 90’s zijn weer helemaal hip

Zaterdag ontpopt de Ethias Arena in Hasselt zich tot het walhalla van 90’s-liefhebbers. Wij trokken onze kleerkast open, en keken welke trends uit de jaren ‘90 opnieuw hip zijn.

1) Chocker: Dit juweel was jarenlang een absolute no go, maar anno 2017 is de halsketting weer helemaal hip en trendy.

Foto: Erickson Beamon

2) Plateauschoenen: Als trend gelanceerd door ‘The Spice Girls’, maar ruim vijftien jaar later weer terug van weggeweest.

Foto: Stella McCartney

3) Opvallende jeans: Geen jeans zonder de nodige plakkers en versieringen.

Foto: Roberto Cavalli.

4) Felle kleuren: Zowel op je haar, nagels als in je accessoires is neon helemaal terug in het modeland.