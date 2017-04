Tom Boonen bijt in het stof bij verkenning van ‘De Hel’

Quick Step-Floors verkende vrijdagmorgen Parijs-Roubaix met de volledige selectie. Iets na 11u vertrokken de renners aan sector 13, de kasseistrook van Orcy. Met Boonen op kop beet de Quick Step-selectie stevig in het stof in een verkenning van 50 kilometer. Voor die verkenning reden de renners de overige kasseistroken met de auto. Behalve het Bos van Wallers, daar mocht geen auto door. Het wordt zondag een ware ‘Game of Stones’, zo liet Quick Step weten op Twitter...

Embrace yourself! Sunday's episode of "Game of Stones" is coming and it will be action-packed! pic.twitter.com/2tIRlGB3uJ