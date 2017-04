Politie rolt dievenbende op die ook in ons land toesloeg

Roemeense en Franse politiediensten hebben een groep Roemenen opgepakt die in verschillende Europese landen goederen stalen uit vrachtwagens. De mannen maakten in totaal voor maar liefst vier miljoen euro buit en sloegen ook toe in ons land.

Er liep al sinds 2015 een onderzoek naar de dievenbende na een groot aantal klachten over diefstal uit vrachtwagens. De bende had het vooral op cosmetische producten gemunt. Ze sloegen onder meer toe in Roemenië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Polen. Maar ook in ons land waren er meldingen.

De Franse en Roemeense politieagenten hebben de afgelopen dagen een aantal personen opgepakt die mogelijk deel uitmaakten van de dievenbende. Dinsdag werden vier mannen opgepakt, woensdag volgden veertien arrestaties in Roemenië. Tijdens de huiszoekingen trof de politie vooral ingepakte parfums en elektronische apparaten aan.