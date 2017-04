Blues Peer voegt nieuwe namen toe aan affiche

Blues Peer heeft twee nieuwe namen aan de affiche toegevoegd. Mike Zeto en The Red Devils zakken in het weekend van 14-16 juli af naar het Peerse podium.

Mike Zito werd in de afgelopen tien jaar vereerd met talrijke Blues Music Awards. Dit jaar werd hij genomineerd voor de ‘Contemporary Blues Male Artist Award’ en de ‘Rock Blues Album Award’. Zijn twaalfde album ‘Make Blues No War’(2016) is voor de organisatie de reden om hem terug naar Blues Peer te halen. Mike Zito is medestichter van de superband Royal Southern Brotherhood en een vaak gevraagd producer. De Amerikaan staat op zondag 16 juli op het podium.

25 jaar na het uitbrengen van hun meeslepende live-album ‘King King’ besluiten The Red Devils (USA) om terug met hun originele band naar Europa af te zakken. Ook Blues Peer wil deze reünie niet zomaar laten voorbijgaan. De band, geboren uit The Blasters, met Bill Bateman, Paul Size, Jonny Ray Bartel en Mike Flanigin werd uitgebreid met de Nederlandse Big Pete die het inspirerende harpspel van de in 1998 overleden Lester Butler voor zijn rekening zal nemen. ‘The Red Devils return to Europe’ staan op Blues Peer voor een exclusief Belgisch optreden, op zaterdag 15 juli.

Wie nog geen tickets heeft, kan nog profiteren van de ‘Vroege Vogel’-actie via deze link.