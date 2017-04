Nachtelijk telefoontje om België in te lichten

België werd door de Verenigde Staten niet officieel op de hoogte gebracht dat er een raketaanval zat aan te komen op een luchtmachtbasis van het Syrische regime. Maar de Chef Defensie (CHOD) kreeg vannacht wel een telefoontje.

België maakt samen met de Verenigde Staten deel uit van de internationale militaire coalitie die strijd tegen IS. Samen met andere landen voeren ze gecoördineerde luchtaanvallen uit boven Syrië en Irak. Toch werd ons land niet officieel op de hoogte gesteld van de raketaanval die Amerikaans president Donald Trump vannacht liet uitvoeren op de Syrische luchtmachtbasis Shayrat. Dat heeft De Standaard vernomen uit welingelichte militaire bronnen.

Rond de tijd dat de air strike begon was er wel contact op het hoogste militaire niveau. De Belgische Chef Defensie (CHOD), generaal Marc Compernol, werd vannacht uit bed gebeld door zijn Amerikaanse evenknie om te melden dat er een aanval begon.

Rusland werd ruimer op voorhand ingelicht. De VS en Rusland zijn twee grote spelers die militair actief zijn in de regio. Rusland maakt geen deel uit van de coalitie tegen IS. Maar om ongelukken te voorkomen hebben ze een communicatielijn langs waar ze mekaar kunnen laten weten waar ze actief zullen zijn. Op die manier proberen beide landen zoveel mogelijk uit mekaars vaarwater te blijven.